Весной 2020 года планируется провести аэрофотосъемку всей территории Украины, до конца текущего года планируется завершить аэрофотосъемку 2 областей - Волынской и Львовской.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на заседании согласительного совета парламента, сообщает УНИАН.

«В этом году планируется завершить съемку Львовской и Волынской областей, а в начале весны следующего года - всей территории Украины. Это обеспечит нам принципиально другого качества информацию, данные, чтобы организовать земельные отношения», - сказал Гончарук.

Также он представил законопроект №2370 - о национальной инфраструктуре геопространственных данных.

«Важнейший проект, который позволит нам в Украине создать современную информационную систему для работы с геопространственными данными - информации о земле, лесах, водных объектах, недрах», - отметил он.