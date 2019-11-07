Издание Dtp.kiev.ua опубликовало видео с моментом взрыва автомобиля «Мерседес» на Брест-Литовском шоссе в Киеве.

Ролик снят на водеорегистратор автомобиля, который двигался по встречной полосе.

Как сообщал ForUm, вечером 6 ноября в Святошинском районе Киева в результате взрыва авто на Брест-Литовском шоссе погиб человек, еще двое пассажиров получили телесные повреждения.

Во взорванном авто находился директор фармацевтической компании Игорь Сало.

В результате взрыва погиб 40-летний полицейский, осуществлявший физическую охрану предпринимателя в соответствии с договором.