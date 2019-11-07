также в разделеПроисшествия
Задержанный в «Борисполе» российский преступник сбежал от полиции 107
В многоэтажке на Львовщине взорвалась граната 19
ООС: Боевики совершили 10 обстрелов за сутки, ранены 4 военных 16
В центре Львова подрались около сотни футбольных фанатов 45
СМИ узнали имя бизнесмена, которого пытались взорвать в Киеве 76
Ляшко подрался со «слугой народа» Герусом 130
На Донбассе ранены 4 военных 22
В Одессе упавшие футбольные ворота убили иностранца 98
На Киевщине водитель автобуса уснул за рулем и влетел в грузовик 25
Часть Кропивницкого осталась без тепла из-за аварии 109
На Харьковщине обстреляли авто местного активиста 27
На Львовщине в ДТП погибли 3 человека 27
В Харькове возле спортклуба произошла стрельба, ранен мужчина 44
За сутки боевики 7 раз нарушили режим тишины 11
В Днипре джип врезался в маршрутку: 7 пострадавших 25
На Закарпатье в лесу нашли тело грибника 28
У полтавских предпринимателей под Одессой украли 12 миллионов 53
Боевики ранили на Донбассе 16-летнего парня 22

Издание Dtp.kiev.ua опубликовало видео с моментом взрыва автомобиля «Мерседес» на Брест-Литовском шоссе в Киеве. 

Ролик снят на водеорегистратор автомобиля, который двигался по встречной полосе. 

Как сообщал ForUm, вечером 6 ноября в Святошинском районе Киева в результате взрыва авто на Брест-Литовском шоссе погиб человек, еще двое пассажиров получили телесные повреждения.  

Во взорванном авто находился директор фармацевтической компании Игорь Сало.

В результате взрыва погиб 40-летний полицейский, осуществлявший физическую охрану предпринимателя в соответствии с договором. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги