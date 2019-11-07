Духовное наследие монахов - выходцев из Закарпатья способствовало тому, что православные монастыри появились в самых разных уголках Карпатского края, так что сами афониты стали называть Закарпатье «малым Афоном».

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, об этом рассказал Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний, обращаясь к участникам международной конференции «Закарпатье и Афон: духовно-культурные связи».

«Во времена Австро-Венгерской империи на Закарпатье не было ни одного православного прихода, а к 1939 году, буквально за каких-то 15 лет, было построено 127 новых православных храмов и насчитывалось около 150 000 православных верующих», - подчеркнул владыка.

Митрополит Антоний отметил, что среди святогорских монахов многие подвижники занимались активной миссионерско-просветительской деятельностью на Закарпатье.

«Кроме преподобного Алексия Карпатского, на Закарпатье в качестве миссионеров служили бывшие монахи Афонского Пантелеимоновского монастыря Серафим (Иванов) и схиигумен Кассиан (Корепанов) - сподвижник преподобного Силуана Афонского», - отметил архиерей.

Стараниями закарпатских монахов, вернувшихся на Родину, были основаны новые монастыри с афонским уставом и по всему Закарпатью распространилось православное монашество.

«Среди выдающихся афонских старцев, которые были родом из Закарпатья, стоит отметить схиархимандрита Гавриила (Легач) - игумена Пантелеимоновского монастыря, иеросхимонаха Серафима (Текзу), схииеродиакона Давида (Цубера), иеросхимонаха Матфея (Плещенец), схимонаха Маркелла (Крец), Иоанна (Поповича), Варлаама (Вакарова)», - рассказал митрополит Антоний.

Своей подвижнической жизнью и самоотверженным служением подвижники из Закарпатья вошли в историю славянского монашества на Афоне и запечатлели вклад закарпатских подвижников в духовную сокровищницу святой Горы.