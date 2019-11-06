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Служба безопасности Украины блокировала контрабанду в страну-агрессора комплектующих к военным самолетам через международный аэропорт «Борисполь».

Как сообщает пресс-центр ведомства, оперативники и следователи спецслужбы установили, что организовала контрабандные поставки группировка из шести активных участников. Все они имеют право постоянного проживания на территории РФ.

Злоумышленники незаконно скупали у разных продавцов агрегаты и узлы к боевым самолетам, в частности Су-27 и ТУ-22, состоящих на вооружении военно-воздушных сил РФ. Заказчиками поставок были дельцы из России, действовавшие в интересах минобороны страны-агрессора. Запчасти контрабандисты отправляли заказчикам через третьи страны, оттуда их сообщники переадресовывали грузы в РФ.

В ходе проведения спецоперации в зоне деятельности таможенного поста аэропорта «Борисполь» сотрудники Службы задержали партию товаров военного назначения. В частности, вычислители дистанционного управления, входящие в состав систем управления самолетов СУ-27, которые участники группировки планировали незаконно вывезти из Украины.

Во время следственных действий в складских помещениях и по месту жительства фигурантов дела в Киеве и Харькове правоохранители изъяли агрегаты и узлы с комплектующими к боевым самолетам, подготовленные для контрабандного вывоза. Также обнаружена, в частности, электронная переписка с заказчиками из РФ, комплекты таможенной и технической документации, доказывающие проведение сделки.

В ходе обысков организатор сделки пытался применить нарезное огнестрельное оружие для противодействия сотрудникам спецслужбы.

Решается вопрос о сообщение участникам группировки о подозрении по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие. Операция по разоблачению злоумышленников проводилась сотрудниками управления СБУ в Харьковской области совместно с Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.
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