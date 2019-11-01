39 депутатов Верховной Рады Украины направили письмо американским коллегам в поддержку спецподразделения Нацгвардии «Азов». Об этом сообщает пресс-служба МВД.
«Попытки назвать Азов «террористической организацией» или «насильственной иностранной группировкой белых супрематистов» болью отзывается в сердцах украинских военных и добровольцев, которые защищают страну от оккупантов», - говорится в обращении.
«... в условиях войны любая критика военных должна быть аргументированной, а доказательства их причастности к правонарушениям – безоговорочными», - подчеркнули нардепы.
Напомним, 40 членов Палаты Представителей США подписали обращение к Госсекретарю США Майк Помпео с требованием внести полк «Азов» и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.
Руководство полка заявило, что такие заявления являются информационной атакой на Украину, ее суверенитет и государственную безопасность.
26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал к добровольцам в Золотое. Его ответы на вопросы ветеранов вызвали общественный резонанс.
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