39 депутатов Верховной Рады Украины направили письмо американским коллегам в поддержку спецподразделения Нацгвардии «Азов». Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Попытки назвать Азов «террористической организацией» или «насильственной иностранной группировкой белых супрематистов» болью отзывается в сердцах украинских военных и добровольцев, которые защищают страну от оккупантов», - говорится в обращении.

«... в условиях войны любая критика военных должна быть аргументированной, а доказательства их причастности к правонарушениям – безоговорочными», - подчеркнули нардепы.

Напомним, 40 членов Палаты Представителей США подписали обращение к Госсекретарю США Майк Помпео с требованием внести полк «Азов» и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.

Руководство полка заявило, что такие заявления являются информационной атакой на Украину, ее суверенитет и государственную безопасность.

26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал к добровольцам в Золотое. Его ответы на вопросы ветеранов вызвали общественный резонанс.