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40 членов Палаты Представителей США подписали обращение к Госсекретарю США Майк Помпео с требованием внести полк «Азов» и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.

Об этом говорится в письме конгрессмена от штата Нью-Йорк Макса Роуза, который является инициатором обращения, передает Голос Америки.

Кроме автора письма, обращение подписали 39 конгрессменов из разных американских штатов, все они принадлежат к Демократической партии.

«Сегодня, если американский гражданин присягает на верность исламскому государству и распространяет их сообщения террора, у правительства есть несколько инструментов, как противостоять угрозе. Однако если тот же американский гражданин присягает на верность насильственной белой экстремистской группе заграницей и распространяет их террористическую риторику, федеральное правительство не имеет доступа к тем же инструментам», — говорится в письме.

Конгрессмены также обращают внимание на связь между «Азовом» и террористом, который устроил стрельбу в городе Крайстчерч в Новой Зеландии в марте 2019 года.

«В своем манифесте стрелок вспоминал, что тренировался вместе с «Батальоном «Азов» в Украине и постоянно носил символ, связанный с ними. Оба стрельцы в городах Повей (Калифорния) и Эль-Пасо (Техас), говорили, что на них прямо повлиял теракт в Крайстчерч. Связь между «Азовом» и терактами в Америке очевидна», - убеждены конгрессмены.
ForUm

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