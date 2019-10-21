Обращение 40 членов Палаты представителей США о признании полка «Азов» якобы террористической организацией является информационной атакой на Украину, ее суверенитет и государственную безопасность, заявило руководство полка.

«Полк «Азов» является одним из самых известных и самых боеспособных украинских подразделений. Своей боевой славой он заслужил уважение миллионов украинцев, в том числе и тех, кто проживает за пределами страны. Именно «Азов» в 2014-м освободил Мариуполь, в 2015-м совершил успешное павлопольско-широкинское наступление. С начала этого года до сентября месяца бойцы «Азова» несли службу на передовой ООС в районе Светлодарской дуги, где блестяще выполнили не одну боевую операцию и нанесли врагу бесчисленное количество невосполнимых потерь. Своей победой наш полк неоднократно доказывал верность Украине и украинскому народу, и демонстрировал свою готовность идти в бой за Родину с целью полного уничтожения русского оккупанта на нашей земле», - говорится в заявлении.

«Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и в полку считают, что приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов Палаты Представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, защищавшие Украину на фронте. «Причину же, которая якобы стала толчком к появлению подобных обращений в США, считаем полной чушью, ведь никаких доказательств причастности подразделения «Азов» к террористическим актам в Новой Зеландии никогда не существовало в природе, и является банальной ложью и клеветой. Напомним, что подобные заявления уже имели место быть в Соединенных Штатах Америки в 2015-16 годах. Тогда попытки очернить «Азов» напоминали произведение пророссийской пропаганды, и увенчаться успехом им так и не удалось», - напомнили в пресс-службе.

Напомним, 40 членов Палаты Представителей США подписали обращение к Госсекретарю США Майк Помпео с требованием внести полк «Азов» и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.