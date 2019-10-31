Активисты партии «Национальный корпус» и ветераны полка «Азов», которые находятся в Золотом, сложили оружие в одно место, куда имеют доступ.



«Мы его культурно сложили в одно место, куда у нас есть доступ. Мы не хотим испытывать нервы местного руководства, пусть, пока что, будет так», — сказал руководитель киевской ячейки «Нацкорпуса» Сергей Тамарин в эфире телеканала «НАШ», сообщают «Новости Донбасса».



Он добавил, что его соратники не собираются покидать дом на окраине Золотого, который после завершения разведения войск станет «последним блок-постом, где находятся люди, которые хотят и могут защищать землю и жителей».



Также представитель «Нацкорпуса» анонсировал создание мобильных групп, которые будут ездить в места разведения войск и делать «объективное оценивание, как там все происходит». Тамарин отметил, что инициатива называется «Рейд за мир» и в ее состав войдут ветераны боевых действий и волонтеры.

Как сообщал ForUm, 29 октября в полдень началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого.

26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал к добровольцам в Золотое. Его ответы на вопросы ветеранов вызвали общественный резонанс.

28 октября заместитель главы Нацполиции Вадим Троян заявил, что ветераны-добровольцы вывезли легальное оружие из Золотого.