также в разделеОбщество
Зеленский анонсировал начало разведения сил в Петровском 12
В Украине отключат таксофоны 16
Основатель Bellingcat прогнозирует появление новых подозреваемых в деле МН17 25
Штат РГА хотят сократить на 18 тысяч человек 28
Директор госпредприятия принес детективу НАБУ взятку в $100 тысяч 31
Нефедов: Хорошковский не влияет на мои решения 32
30 октября. Картина дня 85
Яременко извинился перед Зеленским и женой скандальную переписку в Раде 41
Высший антикоррупционный суд вынес первый приговор 64
МВД: В Золотом будут патрули полиции и Нацгвардии из ветеранов АТО 82
Группу крови начнут вписывать в водительское удостоверение 20
ФСБ заявила о задержании при въезде в Крым двух севастопольцев 20
На Черкасчине СБУ задержала агента ФСБ 30
Укрпочта прекращает продажу лотерейных билетов 22
В Крыму на украинском языке учатся 250 детей 26
Задержанный на взятке чиновник ФГИ хранил дома $500 тысяч 17
В МИД РФ заявили о непубличной работе по обмену заключенными 17
Бородянский предлагает ввести ограничения для россиян на владение СМИ 16

Активисты партии «Национальный корпус» и ветераны полка «Азов», которые находятся в Золотом, сложили оружие в одно место, куда имеют доступ.

«Мы его культурно сложили в одно место, куда у нас есть доступ. Мы не хотим испытывать нервы местного руководства, пусть, пока что, будет так», — сказал руководитель киевской ячейки «Нацкорпуса» Сергей Тамарин в эфире телеканала «НАШ», сообщают «Новости Донбасса».

Он добавил, что его соратники не собираются покидать дом на окраине Золотого, который после завершения разведения войск станет «последним блок-постом, где находятся люди, которые хотят и могут защищать землю и жителей».

Также представитель «Нацкорпуса» анонсировал создание мобильных групп, которые будут ездить в места разведения войск и делать «объективное оценивание, как там все происходит». Тамарин отметил, что инициатива называется «Рейд за мир» и в ее состав войдут ветераны боевых действий и волонтеры.

Как сообщал ForUm, 29 октября в полдень началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого.   

26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал к добровольцам в Золотое. Его ответы на вопросы ветеранов вызвали общественный резонанс.

28 октября заместитель главы Нацполиции Вадим Троян заявил, что ветераны-добровольцы вывезли легальное оружие из Золотого.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги