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Комитет Верховной Рады Украины по вопросам регламента депутатской этики и организации работы ВР направил на рассмотрение парламента материалы о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Ярослава Дубневича (группа «За будущее»).

Комитет признал, что представления являются законными, поскольку они поступили в парламент от определенных законодательством субъектов, сообщает УНИАН.

За решение о направлении председателю ВР заключения комитета для рассмотрения в ВР о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Дубневича проголосовали все члены комитета - 11 нардепов.

За такое же решение по представлению на дачу согласия на задержание также проголосовало 11 народных депутатов.

В то же время, за направление председателю ВР заключения комитета для рассмотрения в парламенте представления о даче согласия на задержание Дубневича «за» проголосовали 9 из 11 народных депутатов, один воздержался, один не участвовал в голосовании.

Как известно, это решение комитета необходимо для рассмотрения вопроса на пленарном заседании ВР. Теперь парламент должен определиться с решениями путем голосования.

Напомним, 17 октября генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду Украины представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины девятого созыва Ярослава Дубневича.

29 октября детективы НАБУ провели обыски на Львовщине по делу в отношении бывшего и действующего народного депутатов Украины. По данным СМИ, обыски проходили в доме Богдана Дубневича.
ForUm

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