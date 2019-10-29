Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют следственные действия (обыски) на Львовщине по делу в отношении бывшего и действующего народного депутатов Украины, сообщает пресс-служба НАБУ.

«Следственное действие санкционировано и осуществляется в рамках расследования уголовного производства по фактам возможной легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, умышленного уклонения от уплаты налогов и недостоверного декларирования бывшим и действующим народными депутатами Украины», – говорится в сообщении.

По предварительной оценке следствия, лица, причастные к преступлению в течение 2013-2018 годов, легализовали более 2 млрд грн доходов, полученных преступным путем. Предварительная правовая квалификация – ст. 209, 212 и 366-1 УК Украины. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июля 2018 года.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что около 07:00 29 октября в селе Зубра возле Львова начались обыски в доме бывшего народного депутата Богдана Дубневича. Также сообщалось, что одновременно обыски продолжаются еще в нескольких зданиях, принадлежащих Богдану Дубневичу.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду Украины представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины девятого созыва Ярослава Дубневича.