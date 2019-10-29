Итоги работы ТКГ за последний период открыли путь ко встрече в «нормандском формате» на высшем уровне, где, по мнению Леонида Кучмы, возможно согласование дорожной карты достижения мира в Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер.

«Так, сегодня Трехсторонняя контактная группа получила информацию о начале разведения сил и средств на участке в районе н.п. Золотое. В соответствии с Рамочным решением ТКГ от 2016 следующим шагом должно стать разведение сил и средств на участке в районе н.п. Петровское - при 7-дневном соблюдении режима тишины», - написала она в Facebook.

За пределами этих участков ситуация безопасности остается напряженной.

«Беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Украины указан в мандате миссии, и мы требуем обеспечения допуска патрулей СММ ко всей территории ОРДЛО», - заявила Олифер.

В гуманитарной подгруппе работа сосредоточена на освобождении удерживаемых лиц.

Стабильное водоснабжение жителям всего Донбасса стало главной темой работы подгруппы по социально-экономическим вопросам, в заседании которой также приняли участие представители МККК и ЮНИСЕФ. Учитывая начало отопительного сезона, конструктивное решение этой проблемы является особенно важным.

Украинская сторона отметила, что урегулирование политического блока вопросов возможно только после полного решения безопасности блока вопросов Минских соглашений, вместе с урегулированием проблемы контроля за украинско-российской границей.

Как сообщал ForUm, сегодня в полдень началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого.

Перед этим министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что с сегодняшнего дня начинается разведение сил и средств в Золотом, но в штабе ООС опровергли эту информацию. Президент Владимир Зеленский поприветствовал начало процесса.

1 октября Трехсторонняя контактная группа согласовали разведение сил у Золотого и Петровского. Синхронный отвод войск должен был начаться 7 октября и завершиться 11-го, но режим прекращения огня не соблюдался. 15 октября ТКГ не смогла согласовать новый график разведения сил в Петровском и Золотом.



Отвод у Петровского может начаться 4-5 ноября в случае соблюдения «режима тишины».



Разведение у Золотого и Петровского является оставшимся условием для проведения встречи лидеров в «нормандском формате» (Украина, Россия, Германия, Франция).