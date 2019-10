Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что многие известные историй успеха начинались со скепсиса и недальновидности, и призвал инвесторов не потерять возможность вкладывать в страну возможностей – Украину. Об этом он заявил во время выступления на форуме RE: THINK. Invest in Ukraine в Мариуполе, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Вы точно слышали о бизнесменах, которые не поверили в Google или потеряли возможность приобрести WhatsApp за небольшую сумму. Украина – это страна возможностей. И сегодня они стучат в вашу дверь. Но, как говорится, оpportunity never knocks twice (с англ. «Шанс никогда не стучит дважды», - ред.). Поэтому не упустите возможности, пожалуйста. «Не проспите» Украину», - призвал он.

Зеленский отметил, что Украина сейчас стоит на распутье, где уныние или уничтожит наше государство, или сделает его сильной. При этом он напомнил истории успеха многих ныне успешных стран, которые некогда были на грани исчезновения, считались отсталыми и безнадежными.

«Мы – Apple, начинающий свой путь в гараже. Лэнс Армстронг, которому поставили страшный диагноз. Но мы точно знаем, что на смену самой темной ночи непременно приходит очень яркий рассвет», - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина становится стабильным и предсказуемым рынком со значительными возможностями для расширения бизнеса. Кроме того, наше государство имеет благоприятные климатические условия, выгодное географическое положение, неисчерпаемый сельскохозяйственный и индустриальный потенциал, а украинцы трудолюбивые и талантливые. «Все это – наши ответы на один вопрос: Why should you invest in Ukraine (с англ. «Зачем вам инвестировать в Украину?» - ред.)?» - сказал он.

Зеленский считает, что форум RE: THINK. Invest in Ukraine является началом нового инвестиционного этапа в истории Украинского государства. Он анонсировал презентацию «инвестиционного меню» - ряда знаковых проектов-«магнитов». «Государство обеспечит их полную поддержку на уровне президента и премьер-министра, защитит от коррупции и предоставит пиар на государственном уровне. Моя цель – чтобы в мировых учебниках рядом с кейсами Японии, Южной Кореи и Сингапура появилась Украина», - заявил он.