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За минувшие сутки, 28 октября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 8 обстрелов:

дважды неподалеку Невельского - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

два раза у Гнутово - из минометов калибра 82 мм вооружения БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Водяного, что на Приазовье, и Красногоровки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Марьинки - из стрелкового оружия;

у Пищевика - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 8 обстрелов:

пять раз у Золотого-4 (за пределами участка разведения) - из автоматических гранатометов, РПГ и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;

вблизи Луганского - из АГС;

неподалеку Попасной - из стрелкового оружия;

у Травненвого - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Вчера, 28 октября, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала этих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Луганского из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Произошло это в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
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