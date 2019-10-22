также в разделеПолитика
МИД требует от РФ освободить Асеева 19
NYT: Трамп считал Украину врагом 110
Песков подтвердил опасения Медведчука о срыве минского процесса 37
СМИ: Путин навязывал Трампу мнение об Украине – «гнезде коррупции» 27
Медведчук: Продажа украинской земли невозможна в условиях современности 43
Песков: Сроков «нормандского саммита» нет и быть не может 43
Евродепутат: Я сомневаюсь в окружении Зеленского, Богдан очень опасен 34
Милованов о словах Коломойского: «Я никогда не скрывал, что я дебил. Шучу, конечно» 110
Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии 29
Вышинский получил еще одну должность в РФ 29
Скандальный номер «Квартала 95»: Коломойский назвал министра экономики «дебилом» 64
Медведчук: Все решения Нацсовета по ТВ с момента утраты легитимности являются неправомочными 54
Бундестаг начал рассматривать вопрос о признании Голодомора геноцидом 29
СМИ узнали о встрече Зеленского со Штайнмайером в Японии 52
Кулеба: Никто сейчас не может пообещать членство в ЕС и НАТО 27
Шоумен Сивохо назначен советником секретаря СНБО 74
В ГБР поданы документы о привлечении к уголовной ответственности нардепа от «Слуги народа» Василевской-Смаглюк за фальсификацию документов 481
Погребинский: Зеленскому не нравятся только те телеканалы, которые связывают с Медведчуком 48

Глава МИД Германии Гайко Маас призвал стороны военного конфликта на Донбассе к перемирию в и разведения сил, что откроет путь к имплементации «формулы Штайнмайера».

Об этом говорится в сообщении МИД Германии по результатам встречи министра с литовским коллегой Линасом Линкявичюсом, сообщает «Европейская правда».

Отмечается, что ситуация на востоке Украины была в фокусе разговора двух министров.

«Урегулирование конфликта остается главным приоритетом для Германии, поскольку потенциальный мир окажет положительное влияние на весь регион. Германия и Франция недавно выступили за проведение встречи на высшем уровне в нормандском формате. Маас убежден, что такой саммит мог бы принести ощутимый прогресс населению», - говорится в сообщении.

«Поэтому сегодня он снова обратился к обеим сторонам с призывом соблюдать согласованное прекращение огня и осуществить разведение сил. Потому что только тогда «формула Штайнмайера» может быть реализована на практике, а минский процесс – восстановлен», - отметили в МИД Германии.

Напомним, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого может начаться только тогда, когда российско-оккупационные войска прекратят огонь в упомянутых районах и будут  придерживаться режима тишины в течение по меньшей мере семи суток.

В Кремле заявили, что не могут гарантировать отвод боевиков на Донбассе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
2648 грн.
20
Теги