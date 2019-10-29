В Харькове полицейские изъяли крупный арсенал оружия и боеприпасов у подозреваемого в стрельбе 25 октября на улице Клочковской, сообщает пресс-служба областной полиции.

Во время брифинга глава полиции Харьковщины и его заместитель - начальник следственного управления Сергей Чиж проинформировали о ходе расследования резонансного события, которое произошло в конце прошлой недели в Харькове.

В главке напомнили, что 25 октября около 12:05 по улице Клочковской произошла перестрелка между группой мужчин. Киллер открыл огонь по двум людям, которые вышли из супермаркета и направились к своему автомобилю. Мужчины тоже были вооружены, поэтому завязалась перестрелка.

В результате происшествия один из пострадавших, 40-летний житель Харьковской области, умер в карете скорой, а его 41-летний товарищ попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

После совершения преступления нападавший бросил оружие на месте происшествия и скрылся на автомобиле «Тойота». Через несколько кварталов он остановился и поджег иномарку.

«По моему распоряжению для розыска и задержания злоумышленника в городе и области около 12:10 была введена в действие полицейская операция «Сирена». Уже через 40 минут работниками полиции по «горячим следам» на основании ориентировки, предоставленной в ходе проведения спецоперации, вблизи железнодорожных путей Южного вокзала в Харькове был замечен человек, похожий на разыскиваемого. Во время его преследования по ул. Гвардейцев Железнодорожников после требованию патрульных остановиться злоумышленник привел в действие боевую гранату, которую имел при себе. В результате взрыва он получил травмы, от которых скончался на месте происшествия», - рассказал Сокуренко.

Полиция установила личность нападавшего. Им оказался 47-летний житель города Горловка Донецкой области, ранее судимый за совершение умышленного убийства двух или более лиц и незаконное хранение огнестрельного оружия.

Как сообщил заместитель начальника ГУНП - начальник следственного управления Сергей Чиж, для расследования резонансного преступления приказом начальника Главного управления создана специальная следственно-оперативная группа, в состав которой привлечены опытные сотрудники следственного управления, Управления уголовного розыска, территориальных подразделений полиции.

«Следователи осуществляют досудебное расследование по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины - «умышленное убийство», «покушение на умышленное убийство», «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», - сообщил Чиж. - Постановлением прокурора указанные уголовные производства объединены в одно. Расследование продолжается под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области».

Кроме того, следователем Новобаварского ОП ГУНП в Харьковской области начато досудебное расследование по факту самоубийства 47-летнего нападающего и внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа.

«Потерпевшие имеют определенное криминальное прошлое, - отметил глава харьковской полиции Валерий Сокуренко. - Погибший от огнестрельных ранений 40-летний житель Харьковской области неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, имеет судимости за совершение уголовных преступлений. Его 41-летний знакомый, который выжил во время нападения, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности».

В ноябре 2016 года на отношении данного гражданина в Харькове было совершено покушение на убийство с использованием автоматического огнестрельного оружия. В ходе расследования полицейские установили и задержали исполнителей этого преступления, судебное разбирательство дела идет до сих пор. Сейчас пострадавший с несколькими огнестрельными ранениями находится в больнице. У его палаты установлена ​​круглосуточная охрана из числа сотрудников батальона полиции особого назначения.

Сокуренко также сообщил, что по результатам осмотра места происшествия на улице Клочковской эксперты изъяли пистолеты «Вальтер» и «Глок», пистолет-пулемет Ingram калибра 9 мм с магазином, гильзы.

В автомобиле Toyota, на котором нападавший скрылся с места преступления, изъят автомат АК, патроны калибра 5,45 мм и 9 мм, черную «балаклаву», раскладной нож.

В рамках открытых уголовных производств назначено 13 судебных экспертиз.

Главные версии, которые сейчас рассматривает следствие, это покушения на умышленное убийство по заказу лицами из окружения потерпевших, друзей, знакомых по мотивам личной неприязни, мести, корыстных побуждений, или связанные с коммерческой или криминальной деятельностью потерпевших.

Продолжается работа по установлению свидетелей и очевидцев уголовного преступления изымаются и обрабатываются записи с камер наружного видеонаблюдения, установленных вблизи места совершения уголовного преступления, выясняется круг знакомых потерпевших лиц.

Во время неотложного обыска по месту жительства 47-летнего гражданина и его дачного участка полицейскими совместно с сотрудниками СБУ под процессуальным руководством областной прокуратуры выявлено и изъято 13 мобильных телефонов, 2 ноутбука, документы и значительный арсенал оружия. Среди изъятого - 130 подствольных гранат к подствольному гранатомету, 5 тротиловых шашек, 7 ручных противотанковых гранатометов, электродетонаторы, 6 пехотных огнеметов «Шмель», фрагменты стрелкового оружия, автоматическая оружие, пистолеты, большое количество патронов различных калибров.

Изъятый ​​арсенал оружия направлен на экспертизу для проверки на причастность к совершению других громких преступлений в Харьковском регионе.

Напомним, 25 октября в Харькове возле супермаркета на улице Клочковской произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, еще один – пострадал.

По данным СМИ, один из пострадавших в перестрелке – бывший «оплотовец» Георгий Исаков.

Позже полиция подтвердила информацию, что мужчина, подорвавший себя гранатой на харьковском железнодорожном вокзале – один из участников перестрелки, которая произошла ранее на одной из центральных улиц города.