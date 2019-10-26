также в разделеОбщество
Минкульт: с 2020 года путешествия школьников будут финансировать из госбюджета 11
Превышение уровня загрязнения воздуха фиксируется в 5 городах Украины 14
На Донбассе 13 обстрелов и трое раненых 10
Сегодня ночью Украина перейдет на зимнее время 82
25 октября. Картина дня 24
Похитительницу младенца под Киевом отправили под домашний арест 14
Кабмин снял ограничение на покупку электрокаров министерствами 16
Украинцев ожидают последние теплые выходные 15
СМИ: Задержанный в Харькове чиновник – зам Филатова 39
Обвиняемому в организации зачистки Майдана смягчили меру пресечения 24
Reuters: Сын Роднянского назначен советником премьера по экономике 20
Нимченко: Власти нужно бояться не радикалов и критики независимых СМИ, а потери доверия народа 14
Украинские судьи рассказали евродепутатам о давлении и «телефонном праве» 34
Пограничники задержали украинца, разыскиваемого за присвоение имущества 20
Бородянский назвал оскорбления со стороны Коломойского хамством 19
Скандальный прокурор Кулик не прошел переаттестацию 19
В ГПУ не знают о возможном вручении подозрения Богдану 31
Юрист: Прямые контакты между украинскими судьями и представителями ЕС помогут Украине провести судебную реформу 17

Украинский культурный фонд, который подчиняется Министерству культуры, совместно с Министерством цифровой трансформации планируют создать электронную библиотеку.

Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью «Радио Свобода».

Он отметил, что популяризация чтения является одной из задач Минкульта.

«Для того, чтобы люди больше читали, у них должна быть привычка читать. Привычка читать формируется в школе, в семье, в детстве. Поэтому часть наших действий, усилий и средств будет вместе с МОН направлена на то, чтобы такая привычка появлялась в школе. Это первое. И второе — это наличие контента, то есть наличие интересных книг», — сказал Бородянский.

Министр добавил, что правительство рассматривает электронные книги для того, чтобы создать «минимальный барьер» для доступа к литературе. Украинский культурный фонд совместно с Министерством цифровой трансформации работают над созданием онлайн-библиотеки.

«Для того, чтобы в каждой школе, в каждом городе, где есть интернет или где он будет в ближайшее время, была возможность ребенку добраться до книги. Мы планируем, что несколько наименований будут бесплатные вообще, то есть государство будет это оплачивать. Я не знаю, сколько сейчас, потому несколько, 10, 20, 30», — отметил Бородянский.

 

 

По его словам, финансирование Института книги не будет сокращено. По данным Бородянского, в Украине пока публикуется около 8000 наименований книг ежегодно, но он считает, что этого недостаточно.

«Их (книг — ред.) немало, но недостаточно, на наш взгляд. Их есть где 8000 наименований каждый год. Поэтому мы будем развивать. Что означает? Что у нас будут программы поддержки украинских молодых авторов, поддержка издательства украинских молодых авторов и так далее. У нас будут программы поддержки перевода с иностранного языка на украинский», — заверил министр.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги