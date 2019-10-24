Фракция «Оппозиционной платформы ‒ За жизнь» внесет существенные поправки к проекту Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве», чтобы изменить национальную сырьевую модель развития и преодолеть бедность в стране.

Об этом заявил народный депутат Украины от фракции «Оппозиционной платформы ‒ За жизнь» Александр Колтунович, говорится на официальном сайте партии.

Как заявил Колтунович, его партия предлагает существенные поправки к законопроекту № 1210, который предусматривает увеличение ставки рентной платы за пользование недрами для добычи железной руды ‒ с 8% до 10% от стоимости товарной продукции горного предприятия.

Парламентарий акцентировал внимание на том, что повышение ренты будет способствовать повышению социальных стандартов. «Речь идет о сверхприбыльном бизнесе, рентабельность которого превышает 200%. Поэтому предложенное повышение ренты к ухудшению состояния металлургической отрасли в стране не приведет, зато будет способствовать повышению социальных стандартов за счет перераспределения финансовых поступлений в бюджет. Будут расти прожиточный минимум, минимальная пенсия, минимальная заработная плата, а также увеличатся объемы средств, выделяемых на субсидии», ‒ отметил он.

Однако в законопроект нужно внести ряд существенных изменений.

«Авторы законопроекта… исходили из того, что необходимо повышать стимулы для увеличения объемов внутренней переработки железорудного сырья. В то же время повышение ставок рентной платы за пользование недрами для добычи этого вида минерального сырья не закладывает надлежащих стимулов для ее углубленной переработки. Поэтому следует обратить внимание именно на экономические аспекты развития и функционирования в Украине таких важных отраслей, как металлургическая и горнодобывающая», ‒ подчеркнул народный депутат.

Кроме того, как отметил Колтунович, «реформа системы рентного регулирования недропользования должна носить комплексный, а не выборочный характер и охватывать добычу всех видов минерального сырья, в частности марганцевых руд, чтобы предотвратить свертывание деловой активности и сокращение занятых в добывающей промышленности в целом».

По словам нардепа, Украина нуждается в развитии металлургической отрасли, именно поэтому необходимо внести изменения в Таможенный кодекс Украины, чтобы установить экспортную пошлину на железную руду.

«Для преодоления тенденции к росту сырьевого экспорта, в частности железной руды, а также для развития металлургической отрасли необходимо не столько делать акцент на поднятии ренты, сколько внести изменения в Таможенный кодекс Украины и установить экспортную пошлину на железную руду (примером этого могут быть пошлины, введенные на экспорт семян подсолнечника, и пошлины на экспорт металлолома), ‒ отметил он. Колтунович объяснил, что это будет стимулировать переработку руды и способствовать увеличению налоговых поступлений в бюджет, повышению объемов финансирования социальных программ, росту занятости.

Резюмируя, политик отметил, что для восстановления кооперационных связей в металлургии необходимо снять экономическую блокаду с отдельных районов Донецкой и Луганской областей, поскольку с 2013 года внутреннее потребление железорудного сырья сократилось на 9 млн тонн.

«Если в 2013 году внутреннее потребление железорудного сырья составляло 42 млн тонн, то в 2018-м ‒ 33 млн тонн. Следовательно, актуализируется вопрос восстановления традиционных производственно-продуктовых цепочек в горно-металлургическом комплексе, поэтому необходимо снятие экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Это приведет к восстановлению кооперационных связей в металлургии и других смежных секторах промышленности», ‒ заключил Колтунович.

Как сообщалось ранее, фракция «Оппозиционной платформы ‒ За жизнь» поддержит в первом чтении законопроект № 1210, который на 1,25% повышает ренту на добычу марганцевых руд и на 2% добычу железной руды.

Представители партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» также неоднократно заявляли, что для преодоления бедности среди украинского населения необходимо освободить молодежь от уплаты налогов.