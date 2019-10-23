В Черкасской области в селе Ташлык освятили храм Украинской Православной Церкви в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, строительство которого началось 23 года назад.

Фото: Черкасская епархия УПЦ

Чин освящения и Божественную литургию в новопостроенном храме возглавил митрополит Черкасский и Каневский Софроний, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черкасской епархии.

Старый храм, возведенный в селе еще до революции, был уничтожен в 30-е годы прошлого века. Строительство нового храма началось 23 года назад, когда настоятелем в приход был назначен ныне покойный протоиерей Василий Одородько.

Со временем стены начали давать трещины и возникла угроза разрушения. За спасение храма взялся молодой настоятель Тарасий Телепчук, которому активно помогала вся церковная община.

Владыка Софроний поблагодарил всех, кто приложил усилия к завершению строительства и вручил благотворителям церковные награды.