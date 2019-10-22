Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов прокомментировал заявление олигарха Игоря Коломойского, в котором он назвал министра дебилом и сказал, что ему необходимо уйти в отставку.

Милованов пошутил и сказал, что не отрицал, что он дебил, передает 112 Украина.

«Я никогда не скрывал, что я дебил. Шучу, конечно», - сказал он.

Министр добавил, что не хочет комментировать заявление Коломойского, которое касается увольнения.

Как сообщалось, олигарх Игорь Коломойский в интервью «Настоящее время» рассказал, что после заявления о влиянии номера «Квартал 95» на инвестиционный климат в Украине министр экономики должен немедленно написать заявление об отставке и назвал его дебилом.

В выпуске шоу «Вечерний квартал» студии «Квартал 95» комик Евгений Кошевой и женская часть национального хора имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой в песне-пародии «Горіла хата».

Генеральный директор хора Зиновий Коринец заявил, что решение петь с «Кварталом 95» принимал сам, и что ему за это стыдно.