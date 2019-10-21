МИД Германии против признания Бундестагом Голодомора геноцидом украинского народа.

Об этом в интервью Deutsche Welle заявил депутат от правящего Христианско-демократического союза (ХДС) Арнольд Фаатц, комментируя ход заседания петиционного комитета.

Петиция на сайте немецкого Бундестага о признании Голодомора в Украине 1932-1933 годов Геноцидом, которая появилась в мае этого года, собрала более 56 тысяч подписей. В понедельник, 21 октября, документ обсуждали на открытом заседании петиционного комитета Бундестага, членами которого являются 28 депутатов из разных фракций немецкого парламента.

«МИД хочет, чтобы петиция была отклонена с обоснованием, что понятие геноцид не было определено до 1951 года. По моему мнению, этот аргумент очень технократический. То же касается и другого аргумента – что, кроме украинского, этот искусственно устроенный голод имел и других жертв, в частности, в России, на Кавказе. Этот аргумент, по моему мнению, также больше похож на отговорку», - сказал Фаатц.

Он напомнил, что две каденции Бундестага назад уже была похожая петиция, тогда МИД уже реагировал на нее подобными аргументами и делает это теперь снова.

«Я считаю такую ​​аргументацию достаточно опасной. Она противоречит той оценке, которую мы сегодня по праву даем противоправным действиям режима национал-социалистов в Германии. Ведь тогда вскоре нацисты начнут требовать, чтобы гитлеровский геноцид, который также состоялся до определения этого понятия, также соответствующим образом переоценят. Ведь это так же произошло до 1951 года», - сказал политик.