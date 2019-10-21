Народные депутаты от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» обратились в Государственное бюро расследований в связи с необходимостью расследовать противоправные действия народного депутата Василевской-Смаглюк и других, инициировавших создание следственной комиссии для ликвидации телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK с целью устранения медиаконкурентов.

Об этом сообщили в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Как говорится в сообщении, создание ВСК предназначено для устранения независимых демократических медиаконкурентов.

«О. Василевская-Смаглюк сфальсифицировала проект постановления путем внесения заведомо ложных сведений ‒ самовольно указала себя председателем временной следственной комиссии и членом комиссии без соответствующего представления фракции, после чего ‒ с целью возглавить комиссию, злоупотребляя своим служебным положением ‒ совместно с народным депутатом Украины А. Устиновой внесла проект постановления № 2152 в Верховную Раду Украины для его рассмотрения и принятия», – отметили в партии.

«Системный анализ проекта постановления и сопроводительных документов позволяет сделать выводы о том, что сведения, представленные Василевской-Смаглюк (а именно – обвинение телеканалов в причастности к антигосударственной деятельности, распространению идей и тезисов, которые могут угрожать интересам национальной безопасности, в проведении специальных информационных операций, направленных на подрыв обороноспособности, деморализацию личного состава ВСУ), являются клеветническими и заведомо неправдивыми», – подчеркнули в «Оппозиционной платформе – За жизнь».

Представители партии убеждены: решение о создании ВСК в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK – политически мотивированное.

«Учитывая то, что Василевской-Смаглюк О. М. было достоверно известно, что конечным бенефициарным владельцем указанных телеканалов является народный депутат Украины Козак Т. Г., неоднократно открыто подтверждавший эту информацию, а также учитывая ее частные интересы на медиарынке, есть основания для вывода, что целью инициирования Василевской-Смаглюк создания ВСК является именно ликвидация телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK для устранения конкурентов из медиабизнеса, в том числе путем внедрения политических репрессий и компроментации», – резюмировали в «Оппозиционной платформе – За жизнь».

Напомним, представители фракции «Оппозиционной платформы – За жизнь» неоднократно заявляли, что за давлением на свободу слова в Украине стоит лично украинский президент Владимир Зеленский.

В партии также считают, что вместе с представителями Нацсовета над уничтожением демократических независимых телеканалов работают народные депутаты от партии «Слуга народа».