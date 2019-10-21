также в разделеПолитика
Медведчук: Все решения Нацсовета по ТВ с момента утраты легитимности являются неправомочными 38
Бундестаг начал рассматривать вопрос о признании Голодомора геноцидом 24
СМИ узнали о встрече Зеленского со Штайнмайером в Японии 26
Кулеба: Никто сейчас не может пообещать членство в ЕС и НАТО 22
Шоумен Сивохо назначен советником секретаря СНБО 52
Погребинский: Зеленскому не нравятся только те телеканалы, которые связывают с Медведчуком 39
Нардеп: Суд обязал ГПУ возобновить дело о вмешательстве НАБУ в выборы в США 67
Зеленский предложил Японии ввести безвизовый режим для украинцев 19
Кабмин назначил и.о. главы НАПК 81
Правительство назначило новых глав пяти ОГА 335
Украина утвердила программу развития Карпат 34
Кабмин Украины отдал Госстат под управление министра Дубилета 20
Кулеба: Украине следует узаконить двойное гражданство 135
Бывший глава Укравтодора Новак выиграл суд у НАПК 24
Глава Киевской ОГА подал в отставку 71
Суд арестовал Гладковского 107
Назначен новый глава киберполиции 32
Самопомич переизбрала лидера: место Садового заняла Сыроид 45

Народные депутаты от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» обратились в Государственное бюро расследований в связи с необходимостью расследовать противоправные действия народного депутата Василевской-Смаглюк и других, инициировавших создание следственной комиссии для ликвидации телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK с целью устранения медиаконкурентов.

Об этом сообщили в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Как говорится в сообщении, создание ВСК предназначено для устранения независимых демократических медиаконкурентов.

«О. Василевская-Смаглюк сфальсифицировала проект постановления путем внесения заведомо ложных сведений ‒ самовольно указала себя председателем временной следственной комиссии и членом комиссии без соответствующего представления фракции, после чего ‒ с целью возглавить комиссию, злоупотребляя своим служебным положением ‒ совместно с народным депутатом Украины А. Устиновой внесла проект постановления № 2152 в Верховную Раду Украины для его рассмотрения и принятия», –  отметили в партии.

«Системный анализ проекта постановления и сопроводительных документов позволяет сделать выводы о том, что сведения, представленные Василевской-Смаглюк (а именно – обвинение телеканалов в причастности к антигосударственной деятельности, распространению идей и тезисов, которые могут угрожать интересам национальной безопасности, в проведении специальных информационных операций, направленных на подрыв обороноспособности, деморализацию личного состава ВСУ), являются клеветническими и заведомо неправдивыми», – подчеркнули в «Оппозиционной платформе – За жизнь».

Представители партии убеждены: решение о создании ВСК в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK – политически мотивированное.

«Учитывая то, что Василевской-Смаглюк О. М. было достоверно известно, что конечным бенефициарным владельцем указанных телеканалов является народный депутат Украины Козак Т. Г., неоднократно открыто подтверждавший эту информацию, а также учитывая ее частные интересы на медиарынке, есть основания для вывода, что целью инициирования Василевской-Смаглюк создания ВСК является именно ликвидация телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK для устранения конкурентов из медиабизнеса, в том числе путем внедрения политических репрессий и компроментации», – резюмировали в «Оппозиционной платформе – За жизнь».

Напомним, представители фракции «Оппозиционной платформы – За жизнь» неоднократно заявляли, что за давлением на свободу слова в Украине стоит лично украинский президент Владимир Зеленский.

В партии также считают, что вместе с представителями Нацсовета над уничтожением демократических независимых телеканалов работают народные депутаты от партии «Слуга народа».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
1138 грн.
216
Теги