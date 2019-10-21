Контрразведчики Службы безопасности Украины установили, что сотрудники ФСБ РФ заставляют граждан, проживающих на временно оккупированной территории АР Крым, давать согласие на конфиденциальное сотрудничество, сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что основная задача ФСБ РФ - это сбор информации о проукраински настроенных жителях полуострова. Предложения прежде всего поступают работникам сферы предоставления интернет-услуг. От них требуют на конфиденциальной основе незаконно собирать персональные данные, сообщать о содержании контента в социальных сетях и другую личную информацию пользователей.

Данные затем используются российскими спецслужбами для преследования нелояльных к оккупационной власти и политике РФ местных жителей. При этом формы и методы деятельности ФСБ РФ в отношении жителей полуострова идентичны тем, которые применяются к нашим соотечественникам при посещении ими временно оккупированных территорий Украины и РФ. Это шантаж, угрозы, запугивание, физическое и психологическое давление, искусственное создание компрометирующих ситуаций.

Контрразведка также установила, что в этой противоправной деятельности активно задействован представитель ФСБ РФ - бывший офицер Главного управления Службы безопасности Украины в АР Крым Карелин Дмитрий Владимирович, который в 2014 году изменил присяге и перешел на сторону врага.