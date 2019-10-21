также в разделеОбщество
НАПК нашло нарушения в отчете 58 партий
Суд открыл производство по делу Кличко против Богдана 15
И. о. главы НАПК планирует перезапустить работу агентства 10
На границе с Польшей задержали рейсовый автобус, битком набитый контрабандой 27
Владельцу затонувшего катера «Иволга» дали 9 лет тюрьмы 22
Гладковский вышел из-под стражи 33
«Квартал 95» о скандале с хором: Мы будем с гордостью заниматься своим делом 51
О выступлении хора Веревки с «Кварталом» договаривался нардеп из «Слуги народа» 22
За песню о Гонтаревой хор Веревки получил 15 тысяч 25
Гончарук о скандальном номере «Квартала»: Каждый может шутить, как ему нравится 37
В Высшем антикорсуде оглашен обвинительный акт в деле Омеляна 28
«Ничего аномального»: В Кабмине прокомментировали уровень загрязнения воздуха 43
Эксперт: Максим Нефедов совмещает госслужбу с бизнесом 61
Кабмин переподчинил Гоструда и Госстат 14
Гендиректору хора Веревки стыдно за номер о Гонтаревой 45
За Гладковского внесли залог 52
Американские катера для ВМС прибыли в Украину 52
Украинцев предупредили о сильных туманах 21

Контрразведчики Службы безопасности Украины установили, что сотрудники ФСБ РФ заставляют граждан, проживающих на временно оккупированной территории АР Крым, давать согласие на конфиденциальное сотрудничество, сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что основная задача ФСБ РФ - это сбор информации о проукраински настроенных жителях полуострова. Предложения прежде всего поступают работникам сферы предоставления интернет-услуг. От них требуют на конфиденциальной основе незаконно собирать персональные данные, сообщать о содержании контента в социальных сетях и другую личную информацию пользователей.

Данные затем используются российскими спецслужбами для преследования нелояльных к оккупационной власти и политике РФ местных жителей. При этом формы и методы деятельности ФСБ РФ в отношении жителей полуострова идентичны тем, которые применяются к нашим соотечественникам при посещении ими временно оккупированных территорий Украины и РФ. Это шантаж, угрозы, запугивание, физическое и психологическое давление, искусственное создание компрометирующих ситуаций.

Контрразведка также установила, что в этой противоправной деятельности активно задействован представитель ФСБ РФ - бывший офицер Главного управления Службы безопасности Украины в АР Крым Карелин Дмитрий Владимирович, который в 2014 году изменил присяге и перешел на сторону врага.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
4450 грн.
6
Теги