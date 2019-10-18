Бывшего народного депутата из «Блока Петра Порошенко» Игоря Кононенко 40 минут держали в аэропорту «Борисполь» по требованию Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на Telegram экс-нардепа Сергея Лещенко.

17 октября вечером Кононенко прибыл в аэропорт Борисполь.

По словам Лещенко, экс-нардепа задержали на границе «в связи с тем, что фамилия Кононенко упоминается в контексте многих уголовных производств».

Из собственных источников УП стало известно, что Кононенко на 40 минут задержали в аэропорту по запросу Национального антикоррупционного бюро.

Вскоре после этого он вылетел в Стамбул.

В комментарии изданию экс-нардеп отрицал задержание.

«А какие были основания меня задерживать? У нас же еще не сталинский режим.

Докладываю: сейчас я в Стамбуле. Далее лечу в Гонконг затем - в Китай в Чэнду. Там начинается чемпионат мира по большому теннису - Junior Masters. У меня есть официальное приглашение», - сказал он.

Этому предшествовало задержание фигуранта журналистского расследования о хищении в оборонке, бывшего первого замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского в связи с подозрением в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины).

Гладковский пытался вылететь из Украины. Его задержали детективы НАБУ по дороге из аэропорта.

Журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях» обнародовали записи телефонных разговоров с участием соратника президента Кононенко и братьев Суркисов, на которых обсуждали схему по выводу сотен миллионов гривен из государственных облэнерго.

Для верификации телефонных разговоров «Схемы» передали образцы американским специалистам из Национального центра медиа-экспертиз – научно-образовательного центра Университета Колорадо в Денвере, созданного при поддержке Министерства юстиции США.

Экспертиза всех присланных голосов дала позитивный результат: показатели достоверности сходства голосов по шкале, предусмотренной этой методологией, высоки.

На записях Крючков, Кононенко, братья Суркисы и нардеп от «Народного фронта» Игорь Котвицкий обсуждали, в частности, способы получения и сохранения контроля над «Запорожьеоблэнерго», «Черкассыоблэнерго» и «Харьковоблэнерго», а также распределение между участниками схемы значительных сумм налички.

НАБУ проводит досудебное расследование, усматривая, что упомянутые лица нанесли ущерб государственным облэнерго на общую сумму более 1,4 миллиарда гривен.

11 апреля Национальное антикоррупционное бюро вызвало на допрос соратника президента и заместителя главы фракции БПП Игоря Кононенко и бизнесменов Григория и Игоря Суркисов. Дата допроса не уточнялась.