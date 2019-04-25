Соратник президента и заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде Игорь Кононенко пришел на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины по делу о масштабной энергетической афере. Об этом сообщает Радио Свобода.

Кононенко прибыл в Бюро без адвокатов. Он ушел от ответа на вопрос, узнал ли он на аудиозаписях, обнародованных «Схемами» в расследовании «П. дал. добро», свой голос.

«Я сейчас приглашен на собеседование», - заявил депутат журналистам перед допросом и пообещал предоставить комментарии после его завершения.

Впрочем, выйдя из НАБУ, Кононенко отказался комментировать ситуацию и посоветовал обратиться к его пресс-службе.

Ранее журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях» обнародовали записи телефонных разговоров с участием Кононенко и братьев Суркисов, на которых обсуждается схема по выводу сотен миллионов гривен из украинских облэнерго – по просьбе журналистов они были верифицированы американскими специалистами, сотрудничающих с правительством США.