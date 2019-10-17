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Шевченковский районный суд г. Киева обязал Государственное бюро расследований Украины внести в Единый реестр досудебных расследований информацию об уголовном правонарушении, совершенном членом фракции «Слуга народа» Анастасией Красносельской и представителем Международного валютного фонда.

Как сообщила пресс-служба партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», такое решение суд принял 15 октября 2019 года.

Ранее депутаты от «Оппозиционной платформы ‒ За жизнь» обратились в ГБР с заявлением о совершении председателем Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики А. Красносельской и представителем Международного валютного фонда противоправных действий, которые имеют признаки уголовного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 344 УК Украины.

Как отмечают депутаты «Оппозиционной платформы – За жизнь», 1 октября  текущего года после голосования за поправки к законопроекту № 1031 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов» председатель комитета Анастасия Красносельская, поговорив по телефону с представителем МВФ, заявила, что необходимо провести повторное голосование, аргументируя это тем, что в МВФ от нее потребовали снизить «порог незаконного обогащения».

После этого «представители партии «Слуга народа» раболепно, без какого-либо обсуждения переголосовали норму законопроекта».

В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» расценивают подобные действия как факт вмешательства со стороны представителей МВФ в деятельность законодательной ветви власти, которое не только принижает авторитет народных депутатов Украины как представителей народа, но и наносит вред интересам нашего государства, его экономическому и политическому суверенитету. Поэтому «Оппозиционная платформа – За жизнь» требует расследовать факты вмешательства МВФ как иностранной институции в деятельность парламентского комитета.

«Украина должна наконец-то избавиться от ига внешнего управления. Мы не допустим, чтобы эмиссары-распорядители из МВФ вмешивались во внутренние дела Украины, подрывая суверенитет нашего государства и нанося вред интересам украинского народа», – отмечается в заявлении партии.
ForUm

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