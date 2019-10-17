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Материалы системной внутренней проверки Службы безопасности Украины в отношении возможного давления сотрудниками спецслужбы на бизнес переданы в Государственное бюро расследований. Об этом сообщил председатель СБУ Украины Иван Баканов.

Отмечается, что установлены отдельные правонарушения сотрудников СБУ, которые необоснованно инициировали проведение досмотра товаров, коммерческих транспортных средств, не имея на это законных оснований. Еще ранее Служба сообщала, что в ГБР также направлены результаты служебной проверки незаконного уничтожения табачных изделий (вещественных доказательств по делу).

Кроме того, национальному агентству предотвращения коррупции направлены материалы в отношении двух сотрудников СБУ, которые имели незадекларированную недвижимость и «подрабатывали» по совместительству.

В Службе также состоялась проверка обоснованности получения служебного жилья. Уже выявлены отдельные случаи неправомерного получения квартир. Материалы также будут переданы в ГБР. И это не полный перечень правонарушений, выявленных в ходе проверки. Всего в Службе безопасности проведено 23 проверки и служебных расследования, по результатам которых в отношении 55 человек приняты управленческие мероприятия. Несколько сотрудников СБУ, в том числе чиновников, находятся под следствием.

«Я инициировал аудит, чтобы выявить механизмы коррупции в Службе. Уже действующий закон дает нам возможность не ждать начала реформы, а эффективно очищать собственные ряды. Все должны понять неотвратимость наказания, осознать равенство перед законом», - отметил Баканов.
ForUm

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