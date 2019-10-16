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Российский ведущий на канале «Россия-1» и гендиректор телеканала «Спас», который принадлежит Русской православной церкви, Борис Корчевников уже несколько дней находится в Киеве.

В Instagram он сообщил, что получил награду на фестивале православного кино «+Покров», который проходил в столице с 7 по 10 октября с участием представителей Украинской православной церкви Московского патриархата. Корчевников успел посетить Киево-Печерскую лавру, Майдан и встретился со священнослужителями.



В Госпогранслужбе theБабелю заявили, что Корчевников не находится в списке лиц, которым запрещен въезд. «Государственную границу Украины пересекают тысячи человек за день. Чтобы разоблачать или не допускать въезд тех лиц, которым запрещен въезд в Украину, наряду с тем, что мы проверяем документы, мы используем базы данных. Это могут быть поручения иных правоохранительных органов или решения судов. Если брать информацию относительно данного лица, то ему не был запрещен въезд», — заявили в ведомстве.

Корчевников известен активной поддержкой РПЦ и политики Владимира Путина. Ранее он вел передачу на российском ТВ и называл Крым «российским», а войну на Донбассе «гражданской, которую начали власти Киева».
ForUm

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