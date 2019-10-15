Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов подал президенту Украины Владимиру Зеленскому проект новой редакции Закона «О Службе безопасности Украины», сообщает пресс-центр СБУ.

«Полтора месяца назад глава Службы с трибуны Верховной Рады гарантировал народным депутатам и общественности, что СБУ разработает новую редакцию Закона «О Службе безопасности Украины» в кратчайшие сроки. Это обязательство исполнено в срок. Проект также был передано в Совет национальной безопасности и обороны Украины, Национальному институту стратегических исследований», – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что законопроект учитывает передовой европейский опыт и лучшие международные практики в сфере безопасности.

«Внесение изменений в законодательство - важная составляющая реформы, благодаря которой СБУ будет трансформироваться в высокотехнологичную, мобильную и оптимальную по численности специальную службу, способную эффективно противодействовать новым вызовам и угрозам государственной безопасности Украины», – подчеркнули в спецслужбе.

Приоритетными направлениями реформирования СБУ является:

отказ от несвойственных специальным государственным органам функций;

расширение контрразведывательной вектора работы;

внедрение гибкой структуры;

оптимизация кадрового состава;

демилитаризация;

повышение уровня социального обеспечения сотрудников;

минимизация рисков политического вмешательства в деятельность органов безопасности;

усовершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами;

совершенствование системы демократического гражданского контроля над деятельностью спецслужбы.

Также сообщается, что на днях концепт нового видения Закона «О Службе безопасности Украины» был представлен членам профильных парламентских комитетов, послам «Большой семерки» и руководителям представительства ЕС в Украине. С проектом также ознакомилось руководство представительства НАТО в Украине и Консультативной миссии ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности Украины (КМЕС). Международные партнеры поддержали реформу Службы и выразили готовность оказать помощь в ее реализации.