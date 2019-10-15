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Украинская делегация поедет в Соединенные Штаты Америки, чтобы продолжить переговоры с Международным валютным фондом относительно новой программы. Об этом сообщил в своем видеоблоге премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНИАН.

По его словам, в последнее время в СМИ много манипуляций на тему переговоров с МВФ.

«Наша группа министров вместе с представителями Национального банка поедет в Соединенные Штаты Америки, чтобы продолжить переговоры с Международным валютным фондом относительно программы, которая, по нашим оценкам, должна начаться уже в этом году», - сказал Гончарук.

По его словам, ожидается, что новая трехлетняя программа станет основой для продолжения сотрудничества со всеми международными партнерами.

«Это не о деньгах. Это прежде всего о доверии к Украине и к украинской власти, о нашей способности как страны выполнять взятые на себя обязательства для всех международных партнеров. Это основа нормального инвестиционного климата и макроэкономической стабильности», - добавил Гончарук.

Как сообщал ForUm, 26 сентября правительство заявило, что между Украиной и Международным валютным фондом переговоры о новой программе находятся в активной стадии. Так, на сегодня остается действующей 14-месячная программа stand-by. Она была разработана как переходная для содействия макроэкономической стабильности Украины в период двух выборов: президентских и парламентских.

В МВФ заявили, что миссия Фонда начала обсуждение новой трехлетней программы поддержки Украины в рамках механизма расширенного финансирования.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассчитывает, что новая программа сотрудничества  с Международным валютным фондом будет подписана в декабре.
ForUm

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