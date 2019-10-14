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В Черновицкой области в селе Заволока митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий совершил закладку камня на начало строительства храма.

Фото: Черновицко-Буковинская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, для строительства нового храма свою приватизированную землю пожертвовал участник ООС, прихожанин общины УПЦ села Заволока.

«Он был добровольцем в АТО и на передовой защищал нашу Родину от внешних врагов, но не ожидал, что в его родном селе могут быть другие внутренние враги – враги УПЦ. Слава Богу, религиозная община и настоятель храма архимандрит Ювеналий в селе Заволока остаются верными Богу и Украинской Православной Церкви во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием, несмотря на то, что сторонники ПЦУ отобрали построенный ими храм. Удивительно, что сторонники ПЦУ за 28 лет не смогли построить храм, а архимандрит Ювеналий на 79-м году жизни с Божией помощью может строить второй храм в Заволоке», – подчеркнули в Черновицко-Буковинской епархии.

12 октября верующие залили основу для фундамента под новый храм в честь Всех святых.

«Если есть Божие благословение и благодать присутствует, в нашей Церкви все делается в мире и любви. Дай Бог вдохновения молитвенного настоятелю архимандриту Ювеналию и религиозной общине УПЦ села Заволока на дальнейшие труды!», – говорится в сообщении пресс-службы Черновицко-Буковинской епархии.
ForUm

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