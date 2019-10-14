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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил благотворительный концерт для ветеранов боевых действий на Донбассе Veterans strong party, где выступили рок-группы Кому вниз и Сокира Перуна.

Фото с Гончаруком на сцене опубликовал лидер праворадикальной организации С14 Евгений Карась в Telegram-канале.

Премьер вышел на сцену, чтобы поздравить ветеранов с Днем защитника Украины.

Собранные с концерта деньги организаторы обещали передать Киевскому военному госпиталю.

Группу Сокира Перуна относят к скинхед-движению в Украине.

 

Карась отметил, что концерт организовал Андрей Медведько для Движения ветеранов Украины. Медведько является одним из подозреваемых в убийстве писателя и журналиста Олеся Бузины.
ForUm

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