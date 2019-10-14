Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил благотворительный концерт для ветеранов боевых действий на Донбассе Veterans strong party, где выступили рок-группы Кому вниз и Сокира Перуна.
Фото с Гончаруком на сцене опубликовал лидер праворадикальной организации С14 Евгений Карась в Telegram-канале.
Премьер вышел на сцену, чтобы поздравить ветеранов с Днем защитника Украины.
Собранные с концерта деньги организаторы обещали передать Киевскому военному госпиталю.
Группу Сокира Перуна относят к скинхед-движению в Украине.
Карась отметил, что концерт организовал Андрей Медведько для Движения ветеранов Украины. Медведько является одним из подозреваемых в убийстве писателя и журналиста Олеся Бузины.
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