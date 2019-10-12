Новый обмен пленными с Россией будет касаться трех групп людей, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Этот обмен значительно более сложный, и он состоит из нескольких групп людей. Скажем так, три группы людей, которые мы хотим обменять», — сказал он в интервью Радио Свобода.

В то же время, министр не назвал конкретных дат обмена.

«В этих процессах каждое сказанное слово всегда может сыграть драматическую роль. И я просто стараюсь не говорить ни о датах, ни о количестве обмена, никаких не давать данных. Потому что действительно судьба каждого конкретного человека, который сидит за решеткой, может решиться просто невнимательно сказанным словом», — пояснил он.

Пристайко подчеркнул, что процесс обмена пленными находится в решающей стадии.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен пленными в формате «35 на 35». В Украину вернулись 24 моряка, журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Станислав Клых, Николай Карпюк, Владимир Балух, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров и Николай Сизанович.

1 октября Зеленский заявил, что на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе обсуждался вопрос следующего этапа освобождения пленных.

В этот же день Украина сообщила о согласовании «формулы Штайнмайера» в ответ на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика.