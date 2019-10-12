Украинский политолог Михаил Погребинский считает, что в ходе пресс-марафона президент Зеленский не отдавал себе отчет в том, куда он попал, именно поэтому ему приходилось нагло врать.

Об этом эксперт сообщил в комментарии газете ВЗГЛЯД. «Зеленский вынужден был прямо лгать в ходе марафона, тому есть несколько примеров. Первый пример: президент отрицал свои угрозы в адрес телеканалов. Эта ситуация, очевидно, вызывает его раздражение. Зеленский напрямую лгал, когда говорил в ходе марафона, мол, «разве я вам чем-то угрожал?». Конечно, угрожал», – отметил политолог.

По словам Погребинского, угрозами в адрес независимых телеканалов, Владимир Зеленский хочет доказать украинским националистам свою патриотическую позицию.

«Президент об этом столько говорит, что становится понятно – для него это чужое и никакого отношения к сущности его личности не имеет. А поэтому нужно все время об этом говорить», – добавил эксперт.

Политолог также обратил внимание на то, что в состоявшемся разговоре между украинским и американским президентами, у Зеленского нет никаких следов чувства собственного достоинства.

«Еще один пример лжи Зеленского – его слова о том, что он, мол, вообще не видит проблем с распечаткой телефонного разговора с Трампом. Он говорит, что все в порядке. Как в порядке? Там же очевидно нет никаких следов чувства собственного достоинства у Зеленского в этом разговоре», – рассказал аналитик.

«На мой взгляд, это вообще ошибка, вот такой долгий разговор. Потому что Зеленский продемонстрировал свой психологический портрет, который дает возможность его оппонентам детально понять, что он за личность, и как с ним работать», – резюмировал политолог