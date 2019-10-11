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Согласно плану правительства, все сельскохозяйственные земли в Украине будут внесены в реестр Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра до 1 августа 2020 года, а в этом году будет внесена большая их часть – 1 миллион гектар.

Об этом на брифинге заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, сообщает УНИАН.

«На последнем совещании у премьер-министра было дано поручение до 1 августа 2020 года внести все ведомости про сельскохозяйственные земли государственной формы собственности», - сказал он.

«В этом году мы двигаемся согласно графику, будет внесена площадь 1 млн гектаров. А на следующий год останется еще полмиллиона, чего до августа более чем достаточно, чтобы 100% было внесено в кадастр», - добавил замминистра.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина до конца года проведет земельную реформу, чтобы со следующего года создать рынок земли на 40 млн гектаров.

По словам главы государства, после земельной реформы покупать и продавать земли сельскохозяйственного назначения смогут только украинские граждане и компании.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что рынок земли в Украине планируют открыть 1 октября 2020 года.

Мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения введен в 2001 году. Его действие должно завершиться 1 января 2020, если Верховная Рада снова его не продлит.
ForUm

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