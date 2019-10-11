Украина не сможет победить Россию в конфликте на Донбассе оружием, поэтому вынуждена рассматривать более сложные и менее приятные обществу варианты завершения конфликта. Об этом в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1» заявил председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко, сообщает УНИАН.



«Если бы мы могли достичь задачи прекращения огня одновременно везде и навсегда – это было бы прекрасно… Не можем. Не получается этого достичь. Поэтому это будет делаться постепенно», – отметил он.

Яременко объяснил, что Украина надеется на мир, но не будет форсировать его достижения путем отречения от национальных интересов. «План отвода войск вдоль всей линии фронта есть. Но это не план «А». Это не начало плана. Это ближе к концу», – заверил депутат.

По его словам, сначала должны последовать другие шаги, в частности, обмен пленными и точечные разведения войск. «Вы видите, насколько сложно это идет, и вы видите, что Украина не уступает ни в чем», – подчеркнул Яременко.

При этом он предостерег от информационных вбросов, которые призваны будоражить общество.

Политик напомнил, что Украина находится в состоянии войны, и он, как патриот, тоже хочет победы, однако следует учитывать реальные факторы. «При всем желании решить так, как мы хотим, нет силы. Нет силы – не маши руками», – подытожил народный избранник.



Напомним, разведение войск в Петровском и Золотом, которое было назначено на 7 октября, отложили из-за обстрелов.

В Кремле заявили, что не могут гарантировать отвод боевиков на Донбассе.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого может начаться только тогда, когда российско-оккупационные войска прекратят огонь в упомянутых районах и будут придерживаться режима тишины в течение по меньшей мере семи суток.

9 октября пророссийские боевики трижды обстреляли участок разведения сил и средств в районе Золотого.