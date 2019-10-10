также в разделеОбщество
СМИ узнали, чем кормят на пресс-марафоне президента 10
В сеть слили прослушку главы НАБУ Сытника, где он признается в помощи Клинтон на выборах в США. Расшифровка аудио 14
Генпрокуратуру и СБУ просят возбудить уголовное дело против чиновников Миграционной службы и ГК «Украина» 38
МИД ФРГ приказало консульствам не признавать российские паспорта жителей ОРДЛО 14
ГБР проводит 40 обысков на Львовской таможне 15
Пресс-марафон Зеленского: под фудмаркетом проводят пикеты 20
СМИ: В Крыму задержали известного проукраинского активиста 68
Фонд преодоления последствий Васильковской трагедии оказался проектом, за которым стоит юрист Павел Куфтырев: СМИ выявили схему миллиардного заработка 53
СМИ: Глава «Укрзализныци» Кравцов виновен в ДТП со смертельным исходом 45
Трое боевиков «ДНР» осуждены к 9 годам тюрьмы 45
72-летнего россиянина приговорили к 12 годам за шпионаж в пользу Украины 30
На пресс-марафон Зеленского аккредитовались более 300 журналистов 39
9 октября. Картина дня 27
ВАСУ обязал НАБУ открыть дело в отношении Кличко 33
Россиянка попросила в Украине статус беженца 41
Гончарук прокомментировал скандальное видео с Миловановым 63
В Украине будут судить «самооборонровца Крыма», ехавшего за безвизом 34
Боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ в район разведения сил 32

9 октября новый председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов провел рабочую встречу с послами и руководством дипломатических миссий стран «Большой семерки» - Франции, Великобритании, Италии, Канады, Германии, США, Японии, а также руководителями представительства ЕС в Украине. После указанного мероприятия проведена также встреча с руководством Представительства НАТО в Украине и Консультативной Миссии ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности Украины (КМЕС, сообщает  пресс-центр СБУ.

Во время встреч Баканов презентовал концепцию, лежащую в основе программы реформирования СБУ, а также рассказал об изменениях, которые планируется достичь в результате ее осуществления.

Кроме этого, он проинформировал о новом Законе «О Службе безопасности Украины», который вскоре будет передан на рассмотрение в Верховную Раду Украины, и то, каким образом он будет способствовать улучшению имеющейся законодательной базы и надзора за деятельностью Службы.

Баканов отметил, что в результате реформы Служба получит доверие украинского общества, а также станет ему подотчетна.

«Это означает прекращение рудиментарной практики политической ангажированности и коррупции, зато же главной задачей будет исключительно противодействие угрозам государственной безопасности Украины. В продолжение мероприятия Баканов объяснил, что это будет достигнуто путем переориентации приоритетов и личного состава на противостояние угрозам национальной безопасности, динамично меняются и становятся все более сложными», - говорится в сообщении.

Он отметил, что СБУ должна трансформироваться в высокотехнологичную, мобильную и оптимальную по численности службу, защищать украинцев и руководствоваться четкими моральными принципами и ценностями.

Баканов выразил убеждение, что четко определенные задачи и компетенция, демилитаризация подразделений, а также усиленный общественный контроль станут началом программы реформ и позволят ее запустить еще до принятия нового закона. В то же время, это станет первым этапом к внедрению новой гибкой структуры, приведет к сокращению численности личного состава, а также улучшение условий работы и подготовки действующих и новых сотрудников Службы.

Он попросил у международного сообщества терпения, ведь сложные реформы не осуществляют быстро, а также поддержки для украинской спецслужбы на ее пути к статусу надежного партнера в системе международной безопасности.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
2654 грн.
17
Теги