Парламент Нидерландов поддержал предложение CDA (Христианско-демократической партии) по дополнительному расследованию причин, по которым Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом во время боевых действий в 2014 году.

Как сообщает «Европейская правда», об этом написал в Twitter депутат от CDA Крис ван Дам.

«Предложение по дальнейшему расследованию того факта, почему не было закрыто воздушное пространство над Украиной, только что было одобрено единогласно», - сказал парламентарий.

По словам главы МИД Стефана Блока, такое расследование - непростая задача, так как будет необходимо сотрудничество России. «Речь идет также об их воздушном пространстве», - сказал он.

Призывы о расследовании роли Украины уже звучали в парламенте Нидерландов в 2018 году. Тогда партии CDA и SP, находившиеся в оппозиции, выступили за то, чтобы ответственность за катастрофу возложили частично и на Украину. Сейчас CDA входит в правящую коалицию с партией премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

В 2015 году Совет безопасности Нидерландов уже выносил решение, что Украина должна была закрыть свое воздушное пространство, и тогда бы рейс MH17 выбрал другой маршрут в Куала-Лумпур.

Напомним, «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

24 мая 2018 участники совместной следственной группы сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «БУК» 53 бригады ВС РФ.

Следователи также показали обломки ракеты, которой сбили МН17.

Кроме того, была опубликована видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут из России в Украину зенитной ракетной установки «Бук».

Австралия и Нидерланды возложили на Россию ответственность за сбитие самолета

19 июня Международная следственная группа (JIT), собранная для выяснения причин катастрофы лайнера рейса МН17 на Донбассе летом 2014 года, назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета. Подозреваемые в катастрофе МН17 по версии следствия: Сергей Дубинский, Игорь Гиркин, Олег Пулатов, Леонид Харченко. Служба безопасности Украины объявила о подозрении четырем фигурантам дела.