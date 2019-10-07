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6 октября в 23:13 в службу спасения 101 поступило сообщение, что на причале в с. Бурлачья Балка произошло возгорание яхты, сообщает пресс-служба ГосЧС Одесской области.

По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений было установлено возгорание частного парусного катамарана.

Спасатели пожар в 23:56 ликвидировали на площади 30 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

По информации СМИ, яхта принадлежит депутату Таировского поселкового совета Всеволоду Шаевскому.
 
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