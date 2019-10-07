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Контрразведчики Службы безопасности Украину предотвратила попытку вербовки украинца спецслужбами РФ для осуществления разведывательно-подрывной деятельности в ущерб государственной безопасности Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники установили, что в мае 2019 года во время пересечения государственной границы на КПП «Новоазовск» жителя Хмельницкой области задержали представители пограничной службы ФСБ РФ. Угрожая уголовным преследованием за надуманные правонарушения, представители иностранной спецслужбы заставили нашего соотечественника согласиться на конфиденциальное сотрудничество.

Мужчина под давлением подписал согласие на сотрудничество с органами ФСБ РФ, получил псевдоним и инструкции. Связь с куратором должен был поддерживать через телефонное приложение. Ему приказали собирать персональную и служебную информацию о сотрудниках Управления СБУ в Хмельницкой области и о местах дислокации военных объектов в регионе.

Однако, вернувшись домой, он проигнорировал эти задачи, обратился в СБУ и подробно рассказал обо всех обстоятельствах своей вербовки и полученных поручениях. Хмельницкий горрайонный суд учел то, что гражданин Украины не выполнил преступных задач иностранных спецслужб и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и полученном задании, и освободил его от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

СБУ еще раз предупреждает, что в поле зрения спецслужб РФ может попасть любой украинский гражданин и призывает воздержаться от поездок в страну-агрессор.
ForUm

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