В Министерстве иностранных дел рассказали, при каких условиях заработает «формула Штайнмайера». Об этом сказал глава министерства Вадим Пристайко, передает РБК-Украина.

Он подчеркнул, что сама по себе эта формула ничего не значит.

«Я хочу вам сказать, что «формула Штайнмайера» сама по себе еще не означает ничего, пока нет двух законов: закона о проведении выборов и закона об особом статусе. Это важнейшая точка. А сама формула только объясняет, как они будут применяться. Эти законы должны согласовать наше общество, наши депутаты», - заявил Пристайко.

Министр также отметил, что «пока не будет понятно, какие линии есть, трудно говорить о результате».

Напомним, 1 октября Трехсторонняя контактная группа в столице Беларуси Минске согласовала и подписала документ, развивающий так называемую «формулу Штайнмайера», заявил посредник на переговорах по урегулированию на Донбассе от ОБСЕ Мартин Сайдик. Ранее о том, что представитель Украины Леонид Кучма подписал «формулу», сообщили российские СМИ.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую «формулу Штайнмайера«, и отметил, что местные выборы на Донбассе могут произойти только по украинскому законодательству и только после отвода войск и при условии восстановления Украиной контроля над государственной границей.