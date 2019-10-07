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В Волынской и Одесской областях появились новые храмы Украинской Православной Церкви.

Фото: Одесская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, в поселке Лиманка Одесской области 6 октября митрополит Агафангел совершил чин освящения храма в честь святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских.

При освящении храма в основание святого престола были вложены мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона, а стены храма были окроплены освященной водой и помазаны святым миром.

Затем митрополит в сослужении духовенства совершил Божественную литургию в новоосвященном храме.

По окончании литургии митрополит Агафангел освятил скульптурную композицию «святые Петр и Феврония».

Владыка подчеркнул значимость семьи, небесными покровителями которой являются благоверные Петр и Феврония, в современном мире. Митрополит Агафангел поблагодарил настоятеля за труд по созиданию и благоукрашению храма, и вручил церковные награды благодетелям и активным прихожанам.

Также Владыка преподал свое архипастырское благословение верующим, и подарил иконы преподобного Кукши Одесского.

В Волынской области в селе Рудня, 5 октября, архиепископ Волынский и Луцкий Нафанаил (Крикота) освятил храм в честь святого великомученика Димитрия Солунского.

Фото: Волінская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии, во время первой литургии в новом храме верующие усиленно помолились о мире в Украине и единстве православных христиан.

Владыка Нафанаил наградил настоятеля нового храма протоиерея Димитрия Теравского митрой и крестом с украшениями. Самые активные прихожане религиозной общины храма удостоились медалей «Волынской иконы Божией Матери» и грамот.

В заключение митрополит Нафанаил пожелал, чтобы в новоосвященном храме всегда звучала искренняя молитва к Богу, совершалась литургия и проповедовались слова Божией истины.
ForUm

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