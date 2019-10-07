Достижение договоренностей по урегулированию ситуации на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не стоит расценивать как установление мира с Россией.

Об этом вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба заявил на встрече с бизнес-сообществом в понедельник, сообщает Укринформ.

«Останется Крым, агрессия России против Украины началась с оккупации Крыма, незаконной. Донбасс, соглашение по Донбассу и мир с Россией - это разные вещи»,- сказал Кулеба.

По его убеждению, в этом вопросе украинцы должны быть реалистами и четко осознавать, что РФ и в дальнейшем будет пытаться мешать Украине в развитии.

«Страгтегическая цель России - разворот Украины, наша стратегическая цель - продолжение курса. Это как ваши конкуренты, их цель задавить вас на рынке, но это не означает, что вы будете сидеть, сложа лапки, и говорить, окей, задавила, так задавили. Каждый ведет свою игру, и здесь силы асимметричны», - сказал чиновник.

Напомним, 1 октября Трехсторонняя контактная группа в столице Беларуси Минске согласовала и подписала документ, развивающий так называемую «формулу Штайнмайера», заявил посредник на переговорах по урегулированию на Донбассе от ОБСЕ Мартин Сайдик. Ранее о том, что представитель Украины Леонид Кучма подписал «формулу», сообщили российские СМИ.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую «формулу Штайнмайера«, и отметил, что местные выборы на Донбассе могут произойти только по украинскому законодательству и только после отвода войск и при условии восстановления Украиной контроля над государственной границей.