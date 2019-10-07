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В селе Петропавловская Борщаговка на Киевщине, 6 октября, Митрополит Онуфрий возглавил освящение храма и Божественную литургию в храме в честь преподобного Симеона Столпника.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, Блаженнейший наградил настоятеля храма протоиерея Василия Алексыка правом ношения второго креста.

За богослужением возносилась молитва о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил две хиротонии: иерейскую и диаконскую.

Предстоятель поздравил верующих с праздником и вручил церковные награды благотворителям и активным прихожанам, которые прилагают усилия для благоустройства храма.
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