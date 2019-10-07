Одной из «красных линий» для нового закона об особом статусе Донбасса служит проведение там выборов в соответствии с украинским законодательством. Об этом сообщил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала «Украина», сообщает УНИАН.

«Ключевым вопросом стоит вопрос о выборах. Выборы могут происходить исключительно по украинскому законодательству, и это одна из тех «красных линий», о которых мы говорили», — сказал Разумков.



В качестве второй «красной линии» спикер Рады обозначил компонент безопасности. Сюда входит, в частности, контроль над российско-украинской границей. Только тогда, когда он будет реализован и когда ОБСЕ признает выборы на Донбассе, заработает закон об особом статусе региона, добавил Разумков. «Выборы могут проводиться, только когда нет пулеметов, танков, другого оружия», — заявил он.

Разумков добавил, что ни одна из «красных линий» при подготовке нового закона об особом статусе не будет перейдена, поскольку от этого «зависит территориальная целостность и суверенитет Украины».

Напомним, 1 октября Трехсторонняя контактная группа в столице Беларуси Минске согласовала и подписала документ, развивающий так называемую «формулу Штайнмайера», заявил посредник на переговорах по урегулированию на Донбассе от ОБСЕ Мартин Сайдик. Ранее о том, что представитель Украины Леонид Кучма подписал «формулу», сообщили российские СМИ.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую «формулу Штайнмайера«, и отметил, что местные выборы на Донбассе могут произойти только по украинскому законодательству и только после отвода войск и при условии восстановления Украиной контроля над государственной границей.