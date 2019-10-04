Людей в самолете Ан-12, совершившем аварийную посадку на Львовщине, задавило грузом, который был на борту. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Львова.

«Кабина полностью срезана, все разбросано. Груз, который был в самолете, задавил людей, которые там находились. Поэтому шансов еще кого-то найти... Это очень сложно. Говорят о 8-х членах экипажа. Трех фактически спасли. По другим пока никакой положительной информации нет. Но многие фрагменты тел разбросаны у самого самолета», - прокомментировал городской председатель Львова Андрей Садовый.

По его словам, фактически трудно понять, почему это произошло, потому что самолет не должен был садиться во Львове.

«Он не должен был дозаправляться во Львове. Он попросил экстренную возможность дозаправиться, и просто недотянул до взлетно-посадочной полосы несколько километров. Здесь вблизи жилые дома, и если бы он упал туда - была бы катастрофа», - добавил мэр.

В горсовете отметили, что самолет летел из Виго (Испания) в Стамбул (Турция) и должен был приземлиться во львовском аэропорту на дозаправку.

Напомним, сегодня, 4 октября, около 7:10 при заходе на посадку исчез с радара транспортный самолет АН-12. Через двадцать минут один из членов экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет совершил аварийную посадку. В 07:46 самолет был обнаружен на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта «Львов» имени Даниила Галицкого в Пустомытовском районе.

Сообщается о 5 погибших.