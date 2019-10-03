также в разделеПолитика
Зеленский назначил нового секретаря СНБО 60
Медведчук: Из-за политики Зеленского свобода слова в Украине получает серьезные потери 22
Fox News: Шокин заявлял, что прекратил расследование против Burisma из-за США 22
Яременко: Зеленский не будет отчитываться о переговорах с Путиным 43
Европейский совет по международным отношениям: Партия Медведчука показала бы лучший результат на выборах, если бы не препятствие «клоунов» Порошенко 54
Порошенко в очередной раз не явился на допрос ГБР 19
WP: Трамп неоднократно использовал Пенса для давления на Зеленского 54
Сенатор: Из стенограммы разговора Трампа с Зеленским вырезали 20 минут записи 35
Великобритания прокомментировала согласование «формулы Штайнмайера» 95
Трамп заявил, что блокировал помощь Украине из-за коррупции 70
Медведчук: Если Зеленский пойдет на уступки радикалам, никакого мира в Украине не будет 56
Меркель: Встреча «нормандской четверки» состоится в Париже 79
Помпео: США будут поддерживать Украину, несмотря на скандал вокруг Трампа 80
«Слуга народа» подала 18 кандидатур в ЦИК 19
Путин заявил о готовности продлить договор на транзит газа через Украину 70
Нимченко: «Формула Штайнмайера» – один из инструментов урегулирования конфликта на Донбассе 29
В Кремле отреагировали на согласование Украиной «формулы Штайнмайера» 42
UrduPoint: Медведчук указал на важность мира в Украине для улучшения инвестиционного климата в стране 65

Бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный заявляет, что после обнародования документа по реализации так называемой «формулы Штайнмайера» готов опубликовать другие документы, касающиеся минского переговорного процесса по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом Безсмертный сказал на заседании круглого стола на тему: «Внешняя политика и политика безопасности после обновления власти: последовательность, изменения, перспективы», сообщает УНИАН.

«Я уже многих предупреждал, что, если будут такие шаги, как сделаны в последние дни, я постепенно буду обнародовать документы, потому что я вижу профессиональную и просто элементарную неосведомленность с процессом, и меня это раздражает», - заявил Безсмертный.

Напомним, 1 октября Трехсторонняя контактная группа в столице Беларуси Минске согласовала и подписала документ, развивающий так называемую «формулу Штайнмайера», заявил посредник на переговорах по урегулированию на Донбассе от ОБСЕ Мартин Сайдик. Ранее о том, что представитель Украины Леонид Кучма подписал «формулу», сообщили российские СМИ.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую «формулу Штайнмайера«, и отметил, что местные выборы на Донбассе могут произойти только по украинскому законодательству и только после отвода войск и при условии восстановления Украиной контроля над государственной границей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

осень
1822 грн.
16
Теги