Бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный заявляет, что после обнародования документа по реализации так называемой «формулы Штайнмайера» готов опубликовать другие документы, касающиеся минского переговорного процесса по урегулированию ситуации на Донбассе.



Об этом Безсмертный сказал на заседании круглого стола на тему: «Внешняя политика и политика безопасности после обновления власти: последовательность, изменения, перспективы», сообщает УНИАН.

«Я уже многих предупреждал, что, если будут такие шаги, как сделаны в последние дни, я постепенно буду обнародовать документы, потому что я вижу профессиональную и просто элементарную неосведомленность с процессом, и меня это раздражает», - заявил Безсмертный.



Напомним, 1 октября Трехсторонняя контактная группа в столице Беларуси Минске согласовала и подписала документ, развивающий так называемую «формулу Штайнмайера», заявил посредник на переговорах по урегулированию на Донбассе от ОБСЕ Мартин Сайдик. Ранее о том, что представитель Украины Леонид Кучма подписал «формулу», сообщили российские СМИ.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую «формулу Штайнмайера«, и отметил, что местные выборы на Донбассе могут произойти только по украинскому законодательству и только после отвода войск и при условии восстановления Украиной контроля над государственной границей.