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Министерство иностранных дел Великобритании приветствовало согласование так называемой «формулы Штайнмайера» как части мирного урегулирования на Донбассе.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в заявлении британского министра Великобритании по вопросам Европы и США Кристофера пинчера.

«Соединенное Королевство разделяет мнение украинского правительства, местные выборы на востоке Украины могут происходить только при нормальной. Среди этих условий всестороннее прекращение огня, вывод иностранных войск и беспрепятственный доступ для международных наблюдателей за выборами и СМИ», - говорится в заявлении.

Министр также отметил, что теперь Россия должна сыграть свою роль в прекращении конфликта, «немедленно прекратив свою поддержку сепаратистов и соблюдая обязательств, предусмотренных минского соглашениями».

Напомним, 1 октября Трехсторонняя контактная группа в столице Беларуси Минске согласовала и подписала документ, развивающий так называемую «формулу Штайнмайера», заявил посредник на переговорах по урегулированию на Донбассе от ОБСЕ Мартин Сайдик. Ранее о том, что представитель Украины Леонид Кучма подписал «формулу», сообщили российские СМИ.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую «формулу Штайнмайера«, и отметил, что местные выборы на Донбассе могут произойти только по украинскому законодательству и только после отвода войск и при условии восстановления Украиной контроля над государственной границей.

 
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