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Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили факт вербовки гражданина одной из стран Восточной Азии представителями так называемого «министерства государственной безопасности ДНР», которые действуют под контролем спецслужб РФ, сообщает пресс-центр СБУ.

Следователи спецслужбы установили, что выпускник донецкого вуза регулярно посещал по личным вопросам временно оккупированные территории Донбасса. Во время одного из визитов в ОРДЛО на него «вышел» сотрудник «МГБ ДНР», в прошлом офицер украинских правоохранительных органов, который предал присяге на верность Украине. В ходе «беседы» работник псевдоспецслужбы под давлением заставил иностранца подписать документ об оказании содействия «МГБ». Человек, в частности, был вынужден пообещать собирать конфеденциальную информацию о других иностранцах, которые посещают временно оккупированные территории Донбасса.

После приезда на подконтрольную украинской власти территорию иностранец обратился к следователям СБУ и предоставил подробные показания обо всех обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачах.

Учитывая наличие в действиях представителя псевдоспецслужбы признаков государственной измены, следственными органами СБУ начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
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