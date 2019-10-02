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23% респондентов, опрошенных социологической группой «Рейтинг», не поддерживают урегулирование конфликта на Донбассе с помощью «формулы Штайнмайера».

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Респондентов спросили, как они относятся к различным инициативам по урегулированию ситуации на Донбассе.

Так, «формулу Штайнмайера» однозначно поддержали 8% опрошенных, а еще 10% - скорее поддерживают.

Категорически против нее 15%, а скорее против, чем нет – 8%.

Больше всего респонденты поддерживают такие инициативы, как ввод миротворцев ООН без россиян (55%), проведение выборов на оккупированной территории после получения контроля над украинско-российской границей (53%) и  проведение там выборов под контролем ОБСЕ (43%).

Амнистию боевиков «ДНР» и «ЛНР» поддерживают 27% опрошенных, предоставление им права создавать «народную милицию» - 27%.

«Формулу Штайнмайера» больше всего поддерживают на юге (33%), а меньше всего - на западе страны (13%).

Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше.

Было опрошено 2 тыс. респондентов путем личного формализованного интервью (face-to-face).

Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,2%.

Сроки проведения исследования: 21-25 сентября.

Напомним, 1 октября Трехсторонняя контактная группа в столице Беларуси Минске согласовала и подписала документ, развивающий так называемую «формулу Штайнмайера», заявил посредник на переговорах по урегулированию на Донбассе от ОБСЕ Мартин Сайдик. Ранее о том, что представитель Украины Леонид Кучма подписал «формулу», сообщили российские СМИ.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую формулу Штайнмайера, и отметил, что местные выборы на Донбассе могут произойти только по украинскому законодательству и только после отвода войск и при условии восстановления Украиной контроля над государственной границей.
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