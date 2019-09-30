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В Португалии в Браге верующие Украинской Православной Церкви отметили престольный праздник прихода в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии.

Фото: Фейсбук-страница протоиерея Николая Данилевича

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сообщил заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич на своей странице в Facebook, который возглавил праздничную литургию.

«Было много людей, приехала паломническая группа из Киева в гости на престольный праздник. Священники из окружающих приходов. После Литургии было венчание. Для меня это первое украинское венчание за границей, молодожены из Винницкой области. За трапезой пели украинские песни. Среди прихожан основная и подавляющая масса украинцы, но ходят также россияне, сербы, молдаване, грузины», – написал протоиерей Николай Данилевич.

Он рассказал, что у УПЦ не получается создать за рубежом мононациональный приход.

«Чисто украинский приход у нас не получается, где бы мы не открывали за рубежом, и я понимаю почему. Потому что такова природа нашей Церкви, я имею в виду УПЦ. Если к УГКЦ принадлежат только греко-католики и только украинцы, и приходы в них такие же в этническом составе; с "УПЦ КП" такая же история, в них только украинская идентичность, и языковая, и культурная. То идентичность УПЦ шире, здесь и украинцы и православные других национальностей. Играет роль еще вопрос каноничности. Таким образом, украинцы являются основой прихода и надо сказать, что достаточно хорошей основой», – отметил священник.
ForUm

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